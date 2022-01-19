Türk bayrağını çöpten alan işçi “Bayrak çöpte değil, göklerde olmalı”

Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Taşkınel, çöp konteynırını boşaltmak istediği sırada çöpün içinde Türk bayrağını fark etti.

Taşkınel, hemen bayrağı alarak katladı ve öpüp göğsüne koydu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler hızla yayıldı ve temizlik görevlisi Taşkınel büyük takdir topladı.

Taşkınel “ O an tarif edilemeyecek bir duygu yaşadım. Bayrak nedir, bir vatanın namusudur, o Bayrak çöpte değil, göklerde olmalıdır. Şairimiz ne demiş “ Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor” Biz Çanakkale’de niçin savaştık, bayrak için millet için, ben buradan herkese sesleniyorum, Bayrak çöpte değil, gökte hatta bir evimizin köşesinde olmalıdır ”dedi.(Yusuf ÇINAR)

