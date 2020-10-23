Tahtasız, Osmancık’ta sorun ve talepleri dinledi

Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte Osmancık’ta kurum ve kuruluşları ziyaret ederek ilçenin sorun ve taleplerini dinledi. Yarım bırakılmış yatırımları da yerinde inceleyen Tahtasız, iktidar partisi tarafından ilçe halkına verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ı makamında ziyaret eden Tahtasız ve beraberindekiler, bir süre sohbet ederek ilçenin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü de ziyaret eden CHP heyeti, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Gelgör’e çalışmalarında başarılar dileyen Tahtasız, ilçenin geleceği noktasında üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti. CHP heyeti ile yakından ilgilenen Gelgör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

CHP heyeti; Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Aker, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Bilal Karatağ, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bayram Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner’i ziyaret ederek esnaf camiasının sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı, istişarelerde bulundu.

Tahtasız ve beraberindekiler ayrıca CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Sadık Eker’den parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Esnaf Odası Başkanları, esnafın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bahsederek, kredilerin ve esnaf borçlarının ertelenmesini, yeniden yapılandırılmasını, esnafın ayakta kalabilmesi için gereken tüm desteklerin verilmesini talep etti.

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ise çeltik üreticileri başta olmak üzere çiftçilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verdi. Şahiner, elektrikte özelleştirme süreci yaşanmadan önce tarımsal sulamada kullanılan elektrik paralarının hasat döneminde alındığını, şimdi ise her ay fatura gönderildiğini bildirerek, “Önceki dönemlerde elektrik borçlarını harmandan harmana ödüyorduk. Özelleştirmenin ardından bu sistem değişti, şimdi her ay ödemek zorunda kalıyoruz. Çiftçide belirle dönemlerde para olmayabiliyor. Bu durum faturaların ödenmemesine ve elektriğin kesilmesine neden oluyor. Eskiden olduğu gibi çiftçi tarımsal sulamada kullandığı elektrik borçlarını sonbahar döneminde ödemelidir” diye konuştu.

Tahtasız ise gerek esnaf ve sanatkarın, gerekçe çiftçinin, üreticinin sorunlarının çözümü noktasında mücadeleye devam ettiklerini, sorunları yetkili mercilere ileteceklerini ve takipçisi olacaklarını söyledi.

Tahtasız’a ziyaret ve incelemesi sırasında CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ile parti yöneticileri Duran Arslan, Meftun Karatepe, Cafer Aşkın ve Ali Bükücü de eşlik etti.

(Haber Merkezi)