Sınıf öğretmeni Kılıç koronavirüs kurbanı

Çorum’un Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda uzun yıllardır sınıf öğretmenliği yapan Rahmi Kılıç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmancık Devlet Hastanesi'nde koronavirüs salgını kapsamında tedavi gören Rahmi Kılıç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sınıf öğretmenin vefatı yakınlarını ve Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu öğretmen ve öğrencilerini üzdü. Merhumun cenazesi dün öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Çayır köyünde toprağa verildi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de üzücü haber üzerine taziye mesajı yayınlayarak, “Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan öğretmenimiz Rahmi Kılıç, vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

