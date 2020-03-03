Şehitler için gaza bastılar

Yüzlerce motosiklet ve otomobillin katıldığı konvoy Aytemiz Petrol önünde toplandı. Polis eşliğinde Türk Bayraklarını ile donatılmış motosiklet ve otomobiller kısa şehir turu attıktan sonra saat kulesi meydanında toplandı. Burada saygı duruşunun ardından istiklal marşının ardından şehitlerimiz için dua eden kalabalık grup Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez nidaları atarak dağıldılar.

Osmancık Motosiklet Sevenler Kulübü Başkanı Mustafa Karağaç program sonrası yaptığı açıklamada, “Osmancık Motosiklet Sevenler Kulübü olarak Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Türkiye’nin tek yürek olduğu bugünlerde Osmancık Motosiklet Sevenler Kulübü de her zaman Mehmetçiğin yanındadır. Tek bir Türk kalana kadar bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Şehitlerimizin kanı ile sulanan şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Bu vesile ile hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Mustafa ULUSOY)