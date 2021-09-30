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Şehit Yaşar Arslaner'in annesi vefat etti
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, şehit Yaşar Arslaner'in annesinin cenazesine katıldı.
Osmancık 30.09.2021, 23:35
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Şehit Yaşar Arslaner'in annesi Şehriban Arslaner Osmancık Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası dualarla defnedildi.
Kaymakam Akpay, "Şehidimizin annesine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi. (Haber Merkezi)
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