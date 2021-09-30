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Şehit Yaşar Arslaner'in annesi vefat etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, şehit Yaşar Arslaner'in annesinin cenazesine katıldı.

Osmancık 30.09.2021, 23:35
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Şehit Yaşar Arslaner'in annesi vefat etti

Şehit Yaşar Arslaner'in annesi Şehriban Arslaner Osmancık Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası dualarla defnedildi.
Kaymakam Akpay, "Şehidimizin annesine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi. (Haber Merkezi)
 

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