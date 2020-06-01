Salim Savcı, tutkulu olduğu Çampınar toprağına defnedildi
97 yıllık ömrünü kitaplara ve yazmaya adayan ve rahatsızlığı sebebi ile hayatını kaybeden Eğitimci-Yazar Salim Savcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Osmancık'ın Çampınar Köyü'nde yaşayan, ÇORUM HABER köşe yazarı Eğitimci-Yazar Salim Savcı için cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Garnizon Komutanı J. Tğm. Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Boyacı, Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim ile sevenleri katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğitimci-Yazar Salim Savcı Çampınar Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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