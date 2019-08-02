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Römork devrildi: 4 yaralı

Çorum’da piknikten dönen aileyi taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Römork devrildi: 4 yaralı

Çorum’da piknikten dönen aileyi taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:32
Römork devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde yaşanan kaza Osmancık’ın Başpınar Köyü’nde meydana geldi. Osmancık’ta piknikten dönen aileyi taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Başpınar Köyü’nde ikamet eden 79 yaşındaki S.D., yönetimindeki traktör ile eşi ve torunlarıyla birlikte Karaca Yaylası’na piknik yapmaya gitti. Akşam üzeri piknikten dönüşte traktöre takılı römorkun kancasının çıkarak yan yatması neticesinde traktörün römorkunda bulunan M.K. Y.(14), A.A.(16), İ.A.(21) ve S.D.(79) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 02.08.2019 20:33
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