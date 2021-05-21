Otomobil uçurumdan  yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza Osmancık-Kargı karayolu Baltacı Mehmet Paşa Köyü yakınlarındaki Haftın Yokuşunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Osmancık yönünden Kargı istikametine giderken Haftın yokuştaki keskin virajı alamayıp yoldan çıkarak, yaklaşık 40 metre yüksek yardan aşağı tarlaya takla atarak uçtu.

Otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

(Mustafa ULUSOY)

