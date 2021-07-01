Otomobil şarampole devrildi: 1’i çocuk iki yaralı

Kaza önceki gün Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Çayırköy Mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Onur Ulukulu (35) yönetimindeki 06 BFC 811 plakalı otomobil sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki bariyere çarptıktan sonra takla atan otomobil şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma,itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile oğlu Onur Baran Ulukulu (6) Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak kaza yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Mustafa ULUSOY)

