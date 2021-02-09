Osmancık’ta yangın tatbikatı 

Çorum’un Osmancık ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zaman zaman olduğu gibi önceki gün de yangın tatbikatı yaptı.

Osmancık'ın yanı sıra çevre ilçeler ve köylerin de yardımına koşan Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve tatbikatlarına ara vermeden devam ediyor.

İlçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında itfaiye ekipleri önce yangın eğitimine alındı, daha sonra ise başarılı bir şekilde plan dahilinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

