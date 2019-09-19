Osmancık’ta Paulownia ağacı yetiştiriliyor

Paulownia, Çin’de yaşayan, çok hızlı büyüyen, içinde ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarıküre’de yaklaşık 24 milyon dekar arazide ve özellikle kerestesi için yetiştiriciliği yapılan bir ağaç türü.

Çok hızlı büyümesi, güzel kokulu çiçekleri, dekoratif geniş yaprakları, düzgün gövde yapısı çok miktarda oksijen üretimi ve erozyonu önleme kabiliyeti bulunan Paulownia ağacının peyzaj düzenlemelerinde, parklarda, fabrika alanlarında, çiftliklerde ve daha pek çok uygulama alanlarında tercih ediliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, TKDK’dan makine ve ekipman desteği alan Osmancık Tarım Ürünleri Gıda Hayvancılık Çiçekçilik Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Paulownia ağacı fidanlığı ve satış bürosunu ziyaret ederek, şirket yetkilileri Aynur Eker ve İsa Eker’den işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Paulownia ağacının Osmancık iklimine uyum sağlaması ve ilçede böyle bir bitkinin yetiştirilmesi memnuniyetle karşılandı.

(Haber Merkezi)