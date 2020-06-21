Osmancık’ta internet hızlanacak
Çorum’un Osmancık ilçesinde internet hızını artıracak şebekenin döşenmesine devam ediliyor.
Osmancık 21.06.2020, 16:39
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Ülke genelinde yaygınlaşan hızlı internet özelliğine sahip fiberoptik kablolar Osmancık’ta da görevli ekipler tarafından döşenmeye devam ediliyor. Şimdiye kadar ilçe genelinde veri akışının yüzde 20’sinin fiberoptik, yüzde 80’nin bakır kablolarla sağlandığı öğrenilirken ekipler 1 ay önce çalışmalara yeniden başladı.
İlçenin tamamının fiberoptik kablolarla döşeneceğini belirten saha ekibi, çalışmaların sona erdiğinde internetin hızlanarak veri akışı ile birlikte bilgiye kısa sürede erişim sağlanacağını ifade ettiler.
Kaynak: (İHA)
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