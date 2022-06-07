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Osmancık’ta ilk kez zeytin hasadı yapıldı

Çorum'da ilk kez zeytin hasadı yapıldı. Osmancık'ın Aşağızeytin Köyü'nde yetiştirilen zeytinlerin ilk hasat ürünlerinin tadına bakıldı.

Osmancık 07.06.2022, 19:21
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Osmancık’ta ilk kez zeytin hasadı yapıldı

Pirincin başkenti olarak bilinen Osmancık'ta bölgeyi ve köylüleri ekonomik anlamda kalkındırmak amacı ile başlatılan proje ile artık zeytin de yetiştirilmeye başlandı. Geçen yıl dikilen zeytin fidanları meyve verirken, bu yıl yine zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Aşağızeytin Köyü'nde geçen senenin zeytin fidanları meyvesini vermeye başlarken, hasadı yapılan zeytinler Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Yücel, Mehmet Turhan ile daire amirlerinden tam not aldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet önceki gün Osmancık’ta bir dizi ziyarette bulundu. Milletvekili Kaya ile birlikte ilk olarak Aşağızeytin Köyü’ne giden Vali Çiftçi, burada hem geçen yıl dikilen fidanlardan hasadı yapılan zeytinlerin tadına baktı hem de köydeki Kooperatif Merkezi’ni ziyaret ederek ürünlerle ilgili bilgi aldı. 

Vali Çiftçi ve Milletvekili Kaya daha sonra ise Zeytin Üretim Alanı’nı ziyaret etti. Protokol üyeleri burada yeni zeytin fidanlarının dikimi de gerçekleştirdi. Burada vatandaşlarla da sohbet eden Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet ayrıca Kuz Köyü ile Baltacı Mehmet Paşa Köyü’ne de giderek vatandaşlarla buluştu. Baltacı Mehmet Paşa Köyü Camii’ni inceleyen Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet Çorum’a dönmeden önce Aşağı Zeytin Köyü’nde bulunan Cennet Hurması Üretim Alanı’nı da inceledi. 

ÇORUM'DA ZEYTİN YETİŞİR Mİ?
Çorum Milletvekili Kaya ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada: “Çorum'da zeytin yetişir mi? Sorusuna cevap arayarak köylüleri ve bölgeyi ekonomik anlamda kalkındırmak için başlatılan projede geçen yıl dikilen zeytin ağaçlarının ilk hasat ürünlerini tattıklarını söyledi. Milletvekili Kaya, "İlk hasadı yapılan zeytinleri biz çok beğendik? Pirinç diyarı olarak anılan güzel Osmancığımızın endüstriyel gelir getirici diğer ürünleri de yetiştirebileceğimiz farklı projeler geliştirerek halkımızın ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlayacağız” dedi.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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