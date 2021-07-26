Osmancık’ta iki otomobil çarpıştı

Kaza Çorum'un Osmancık ilçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolu Kalinsa köyü yol kavşağında meydana geldi. Kavşakta 34 CCG 721 plakalı otomobil ile 06 AEG 07 plakalı otomobilin çarpışması neticesinde otomobilin birisi yolda ters yöne dönerken diğer otomobilde orta refüje çıktı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisi görevlileri sevk edildi. Kaza ya karışan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular ambulans görevlilerinin kaza yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

