Osmancık’ta coşkulu bayram

Osmancık'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı. Osmancık Belediyesi önünden kaymakamlığa kadar düzenlen kortej yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı. Protokol ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile yaptıkları yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Korteje Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, ilçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda daha sonra Atatürk Anıtı’na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından buradaki tören sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına daha sonra Ada Spor Kompleksi'nde devim edildi. Protokolün törene katılanların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, bir konuşma yaparak, 1919'da başlayıp dalga dalga büyüyen, adım adım yükselen bağımsızlık mücadelesinin, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandığını söyledi. Bu şerefli günün 96'ıncı yıl dönümünü idrak etmenin gururu ve kıvancını yaşadıklarının altını çizen Alkan, “Türkiye Cumhuriyeti zalime meydan okuyan işgal ve zorbalığa hiçbir şartta geçit vermeyen, vatanını canından aziz bilen kahraman bir neslin emanetidir. Hürriyet ve istiklal bu milletin karakteridir ve bu karakter ona nice destanlar yazdırmış; Anadolu'nun kapılarını açtırmış, bir cihan imparatorluğu kurdurmuş, Sevr'i reddedip tüm emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Kolayca teslim olunacağı zannedilirken, ezelden beri hür yaşadığını ve hür yaşayacağını haysiyetini ve hürriyetini korumak için çelikten bir iradeye sahip olduğunu bütün dünyayı hayrete bırakarak ispat eden bu yüce millet muhteşem zaferinin ardından ilelebet payidar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur” dedi.

Kutlama programında şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, ödül töreni ve geçiş töreni yer aldı. Öğrencilerin gösterileri katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

(Volkan SINAYUÇ)