Osmancık’ta çekilen komedi filmi 28 Ocak'ta vizyona girecek

Bir popstarın eğlenceli hikâyesini konu alan filmin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı da Osmancık’ta geçiyor. Cem Kılıç’ın ‘Popstar Berkcan’, Ceyda Olguner’in ise ‘Zeynep Öğretmen’ rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmin oyuncu kadrosunda Cezmi Baskın, Volga Sorgu ve Müge Coşkun da yer alıyor.

Filmde Popstar Berkcan, kırmızı ışıkta arabasının camını temizlemeye çalışan çocukla tartışınca magazin basınında gündem olur. Olay, kamuoyu baskısıyla mahkemeye taşınır. Berkcan, ışıltılı hayatından 6 ay mahrum edilerek bir köyde yaşamaya mahkûm edilir. Köyde zor günler geçiren şarkıcı, Zeynep Öğretmen’le tanıştığında işler değişir. Köy muhtarı, festival düzenlemek için Berkcan’dan yardım ister. Berkcan da bunu Zeynep Öğretmen’e yakınlaşmak adına fırsat olarak görüp kabul eder.



BURASI KÖY DEĞİL, BURASI OSMANCUK...

Filmden güldüren bir replik:

- Ya Vefa. Ben ilhamım gelsin diye köyden çıkmaya çalışıyorum, sen beni köy manzaralı yere getiriyorsun.

- Bi şeyi düzelteyim yani bak! Burası köy değil. Burası Osmancuk…