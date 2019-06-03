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Osmancık’ta bayram trafiğine sıkı denetim

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan D-100 karayolunda Ramazan bayramı öncesi aralıksız denetimler devam ediyor. 

Osmancık’ta bayram trafiğine sıkı denetim

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan D-100 karayolunda Ramazan bayramı öncesi aralıksız denetimler devam ediyor. 

03 Haziran 2019 Pazartesi 01:14
Osmancık’ta bayram trafiğine sıkı denetim

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, kontrol noktalarını denetledi. Trafik polisleriyle birlikte yoldan geçen sürücüleri durduran Alkan ve Vurgun, bayramlarını kutladıkları sürücülere trafik kurallarını uymalarını istediler. 
Uygulama sırasında Osmancık Bölge Trafik İstasyon Amirliği, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde araçların içindeki çocuklara sürücü karnesi dağıttı. 
31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında en başarılı 100 karneyi dolduran çocuk, bisikletle ödüllendirilecek. Trafikte çocukların araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları bu karneye işleyecek. 
Düzenledikleri karnenin fotoğrafını çekecek olan çocuklar 'trafik karnem' hastagı ile twitter üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek paylaşım yapacak. Bu paylaşımların arasından en beğenilen 100 karneye bisiklet hediye edilecek. 

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