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Osmancık’ta altyapı çalışmalar sürüyor

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 01:45
Osmancık’ta altyapı çalışmalar sürüyor

Osmancık Belediyesi ekipleri tarafından bir yandan Kızılırmak sahili kenarında çevre düzenlemesi çalışması yapılırken, bir yandan bozulan yolların tamiri, diğer yandan da parklarda bakım ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bir süre önce başlatılan Gemici Kızılırmak sahili çevre düzenlemesi çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor. Osmancık Belediyesi tarafından söz verilen çalışmaların tamamı gerçekleştiriliyor.

Osmancık Belediyesi bir yandan çevreyi güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da vatandaşların sürekli kullandıkları bozulan yolları tamir ediyor.

(Haber Merkezi)

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