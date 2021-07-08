Osmancık’ta ailelere okul tanıtımı yapıldı

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi’ni sadece ilçenin değil tüm bölgenin en iyi okulu yapma hedefi içerisinde olduklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ise, LGS’de ilçe ve il derecesi elde etmiş başarılı öğrencileri Ömer Derindere Fen Lisesi çatısı altında buluşturmanın önemine değindi.

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da yaptığı konuşmada, eğitime çok büyük yatırımlar yapıldığını, Osmancık’ın da bu yatırımlardan payını fazlasıyla alması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından okul bahçesine geçildi. Burada aileler çay ve ikramlar eşliğinde kendi aralarında ve okul yönetimi ile tercih süreci hakkında fikir alışverişi yaptılar. (Haber Merkezi)

