Osmancıklı öğrenciler Kapadokya’da

Okul Müdürü Salih Tuncay başta olmak üzere çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı gezide yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Kapadokya’nın dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirtildi.

Heyetin Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Aşıklar Vadisi, Üç Güzeller Bölgesi, Avanos ve bölgedeki diğer tarihi turistik yerleri görme imkanı bulduğu gezi öğrencilerin kaynaşmasına da vesile oldu. Neşeli ve verimli geçen gezi nedeniyle öğrenciler Okul Müdürü Salih Tuncay’a teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)