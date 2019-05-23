Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84596
ALTIN
252.384
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7440
EURO
6.8177

Osmancıklı öğrenciler Kapadokya’da

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kapadokya gezisi düzenledi.

Osmancıklı öğrenciler Kapadokya’da

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kapadokya gezisi düzenledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:21
Osmancıklı öğrenciler Kapadokya’da

Okul Müdürü Salih Tuncay başta olmak üzere çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı gezide yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Kapadokya’nın dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu belirtildi.

Heyetin Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Aşıklar Vadisi, Üç Güzeller Bölgesi, Avanos ve bölgedeki diğer tarihi turistik yerleri görme imkanı bulduğu gezi öğrencilerin kaynaşmasına da vesile oldu. Neşeli ve verimli geçen gezi nedeniyle öğrenciler Okul Müdürü Salih Tuncay’a teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

İlgili Haberler
Kızılırmak'ta kürekle temizlik yaptı
Kızılırmak'ta kürekle temizlik yaptı
6 asırlık gelenek takdir topluyor
6 asırlık gelenek takdir topluyor
Silahla vurulmuş halde bulundu
Silahla vurulmuş halde bulundu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim