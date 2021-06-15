Son Dakika

Osmancık’ın çehresi değişiyor

Çorum’un Osmancık Belediyesi yeni bir projeye başlayarak ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalara start verdi.

Osmancık 15.06.2021, 19:37
17
Osmancık’ın çehresi değişiyor

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, hazırladıkları yeni proje hakkında bilgi vererek ilçenin çehresinin Safranbolu ve Amasya evlerinde olduğu gibi bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı.
“Üretken Belediyecilik anlayışı ile ilçenin çehresini değiştirecek, güzelliğine güzellik katacak yeni bir projeye daha başladık” diyen Belediye Başkanı Gelgör sözlerini şöyle sürdürdü: “Koyunbaba Köprüsü ve kale çevresinde Safronbolu evleri, Amasya evlerinde olduğu gibi eski Osmancık Evleri görünümünde cephe ve sokak sağlıklaştırma projesine başladık. Yeni belediye binalarındaki gibi burada da görünüm eski Osmancık Mimarisinde olacak. Hem ilçemizin güzelliğine güzellik katacak hem de turizm için önemli bir adım olacak. Sokak sağlıklaştırma projesini cadde boyunca yaygınlaştıracağız. Hayırlı olsun”
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@