Osmancık’ın çehresi değişiyor

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, hazırladıkları yeni proje hakkında bilgi vererek ilçenin çehresinin Safranbolu ve Amasya evlerinde olduğu gibi bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Üretken Belediyecilik anlayışı ile ilçenin çehresini değiştirecek, güzelliğine güzellik katacak yeni bir projeye daha başladık” diyen Belediye Başkanı Gelgör sözlerini şöyle sürdürdü: “Koyunbaba Köprüsü ve kale çevresinde Safronbolu evleri, Amasya evlerinde olduğu gibi eski Osmancık Evleri görünümünde cephe ve sokak sağlıklaştırma projesine başladık. Yeni belediye binalarındaki gibi burada da görünüm eski Osmancık Mimarisinde olacak. Hem ilçemizin güzelliğine güzellik katacak hem de turizm için önemli bir adım olacak. Sokak sağlıklaştırma projesini cadde boyunca yaygınlaştıracağız. Hayırlı olsun”

(Haber Merkezi)

