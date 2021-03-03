Osmancık’a yeni Dahiliye Uzmanı

Diyabet (Şeker) Hastalığı, Tansiyon Hastalıkları, Solunum Yolu Enfeksiyonları, Romatizmal Hastalıklar, Tiroid Hastalıkları, Kansızlık ve Kan Hastalıkları, Hipofiz Bezi Hastalıkları, Karın ve Mide Hastalıkları, Vitamin eksiklikleri ve tedavileri alanlarında uzmanlaşmış olan Dr. Şen Uzeli, 1984 yılında Tokat ilinde doğdu.

2009 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, Tokat Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde çalıştıktan sonra Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları bölümüne başlamış ve 2020 yılında ihtisasını tamamladı. 2021 yılı itibariyle de Osmancık Devlet Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) polikliniğinde hem Osmancık ilçesine hem de çevre ilçelere hizmet vermeye başladı.

(Haber Merkezi)

