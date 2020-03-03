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Osmancık’a cenaze aracı

Osmancık'a şehirlerarası cenaze nakil aracı hibe edildi.

Osmancık’a cenaze aracı

Osmancık'a şehirlerarası cenaze nakil aracı hibe edildi.

03 Mart 2020 Salı 18:50
Osmancık’a cenaze aracı

Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından Osmancık'a bir adet şehirlerarası cenaze nakil aracı hibe edildi. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamında ziyaret ederek, Gölbaşı Belediyesi tarafından Osmancık'a hibe edilen şehirlerarası cenaze nakil aracı için teşekkürlerini iletti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise “Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e belediyemize yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederim” dedi.

(Mehmet DALAR)

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