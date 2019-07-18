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“Osmancık trafik cezalarıyla anılmamalı”

Osmancık Belediye Başkanvekili Mahmut Atmaca, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin (TEDES) çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğini belirterek, kapatılması için Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında önerge verileceğini açıkladı.

“Osmancık trafik cezalarıyla anılmamalı”

Osmancık Belediye Başkanvekili Mahmut Atmaca, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin (TEDES) çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğini belirterek, kapatılması için Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında önerge verileceğini açıkladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:02
“Osmancık trafik cezalarıyla anılmamalı”

Belediye Başkanvekili Mahmut Atmaca ilçedeki TEDES sistemi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
TEDES nedeniyle mağdur olan vatandaşların sitemlerini haklı bulduklarını belirten Atmaca, tepkiler nedeniyle ilçe esnafının da olumsuz etkilendiğini ifade etti.
TEDES’in kapatılması için ilk belediye meclis toplantısında önerge vereceğini kaydeden Atmaca “TEDES’in bize getirisinden çok zararının olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sistemin ilk açıldığı yıllarda binlerce sürücüye kısa aralıklarla ceza yazılmıştır. Bugün mahkemeler bu cezaların bir kısmını iptal etmektedir. Daha sonra TEDES sistemi ile ilgili düzenleme yapılarak radar sayısı tek noktaya düşürülmüştür. Ancak bu süreçte ilçemiz çok yıpranmıştır. Esnafımız da olumsuz etkilenmiştir. Bu nedenle TEDES’in tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Hem pirinci, hem doğası hem de tarihi ile ünlü Osmancık’ın trafik cezalarıyla anılmasını istemediklerini belirten Atmaca “Osmancık Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birisi. Köklü bir tarihimiz, muhteşem bir doğamız var. Pirinci ile dünyaca ün yapmış bir ilçeyiz. Böyle bir şehir trafik cezalarıyla anılmamalı. Osmancık insanların hafızasında hoşgörü şehri olarak kalmaya devam etmeli” ifadelerini kullandı.
AĞUSTOS AYINDA BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLECEK
Atmaca TEDES’in kapatılması ile ilgili önergesini Ağustos ayı oturumunda görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunacak. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.07.2019 20:06
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