Osmancık OSB’nin genişleme alanı ele alındı

Çorum’un Osmancık İlçesi’ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı’nı yönetti.

Vali Mustafa Çiftçi yönetimindeki toplantıya Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.

Osmancık Belediyesi Tabiat Park Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıda OSB’nin yeni yatırımlar için genişleme alanı konusu ele alınarak bazı kararlar alındı.

(Haber Merkezi)

