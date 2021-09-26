Osmancık MYO öğrencilerinin barınma sorunu görüşüldü

Kaymakam Ayhan Akpay Başkanlığında, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Recep Çakar, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutan Nuri Uyar, Müftü Eyyup Aydın, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Yazı İşleri Müdürü Şenay Aksan, Koyunbaba Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Emrullah Koçak'ın katılımı ile Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine yönelik toplantı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden barınma sorunu olan öğrencilerin tespiti yapılarak, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kurumların koordineli bir şekilde çalışması kararı alındı. (Haber Merkezi)

