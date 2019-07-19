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Osmancık Kent Konseyi’nden çıkarma

Osmancık Kent Konseyi Başkanı ve yönetimi bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Osmancık Kent Konseyi’nden çıkarma

Osmancık Kent Konseyi Başkanı ve yönetimi bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 22:05
Osmancık Kent Konseyi’nden çıkarma

Osmancık Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı beraberinde yönetim kurulu üyeleri İhsan İpek, İbrahim Düşünceli, Murat Gökgöz, Muharrem Yıldız, Murat Haykır, Genel Sekreter Mehmet Yonar ve Selma Çetindere, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, Jandarma Komutanı Tevfik Kara, Osmancık Belediye Başkan Vekili Mahmut Atmaca, Osmancık Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam’ı makamlarına ziyaret etti.

Ziyarette Osmancık Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında Başkan Ayhan Yılmaz Eravcı, bilgiler verdi.

(Haber Merkezi)

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