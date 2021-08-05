Osmancık kapalı pazara kavuşuyor
Çorum’un Osmancık ilçesine kapalı pazar yeri kurulması için hazırlanan proje için ödenek onaylandı. 14 bin metrekare alan üzerine 5 bin 800 metrekare kapalı pazaryeri projesinin ödeneğine onay çıktı.
Osmancık 05.08.2021, 23:35
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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör proje nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve projede emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.
(Süleyman ERDEN)
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