Osmancık kapalı pazara kavuşuyor

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör proje nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve projede emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

(Süleyman ERDEN)

