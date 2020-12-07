Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı

Restore edildiği günden beri ağırladığı binlerce ziyaretçi ile Osmancık’ın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan zaman içinde “Kandiber Kalesi” ve “Kal’â-i âsümân” (Gökyüzünün Kalesi) adlarıyla tanınan ilçe halkının deyimiyle“ Fişekçi Kayası ” olarak ta bilinen tarihi Osmancık Kalesi Korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan 275 metre yüksekliğinde ki tarihi kalenin ziyarete kapatılması ile ilgili duyuru Osmancık Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılarak “Tarihi Osmancık Kalesi; Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılmıştır. ”denildi.