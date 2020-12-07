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Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı

Tüm dünya'da hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi kale ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı. 

Osmancık 07.12.2020, 16:28
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Osmancık Kalesi ziyarete kapatıldı

Restore edildiği günden beri ağırladığı binlerce ziyaretçi ile Osmancık’ın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan zaman içinde “Kandiber Kalesi” ve “Kal’â-i âsümân” (Gökyüzünün Kalesi) adlarıyla tanınan ilçe halkının deyimiyle“ Fişekçi Kayası ” olarak ta bilinen tarihi Osmancık Kalesi Korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi. 
Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan 275 metre yüksekliğinde ki tarihi kalenin ziyarete kapatılması ile ilgili duyuru Osmancık Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılarak “Tarihi Osmancık Kalesi; Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılmıştır. ”denildi. 

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