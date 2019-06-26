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Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kâğıt rölyef kursu

Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde “Kâğıt Rölyef Kursu” açıldı.

Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kâğıt rölyef kursu

Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde “Kâğıt Rölyef Kursu” açıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kâğıt rölyef kursu

Osmancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde kadınlara yönelik sanat kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan Kâğıt Rölyef Kursu yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör beraberinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Işık ile birlikte Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyen Gelgör, kursiyerlerle sohbet etti.

Kursiyerlerin kâğıt rölyef çalışmalarını çok beğendiğini belirten Başkan Gelgör “Kadın Kültür ve Sanat Merkezimiz kadınların meslek öğrenmeleri, sanat ile ilgilenmeleri hem de sosyal hayata daha fazla katılmaları açısından önemli bir misyonu yerine getiriyor. Kursiyerlerimizin çok değerli çalışmaları var. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak eserlerin yer alması ayrıcı sevindirici bir durum. El emeği ile sanatın buluştuğu bu eserlerin ekonomiye dönüştürülmesi için de çalışma yapmayı düşünüyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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