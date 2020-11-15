Osmancık Belediyespor İskofya’ya direnemedi: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Trabzon temsilcisi İskofyaspor’un konuğu oldu. Çarşıbaşı Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmaya 4 önemli oyuncusundan yoksun çıkan sultanlar ilk seti beklenildiği gibi 25-8 farklı kaybetti. İkinci sette de rakibi karşısında fazla üstünlük kuramayan Osmancık Belediyespor bu seti de 25-11 kaybetti. Üçüncü sette ilk iki sete oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Beyazlılar bu seti de 25-15, maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor Trabzon’dan puansız dönerken, ev sahibi İskofyaspor ise puanını 5’e yükseltti.

İSKOFYASPOR: 3

OSMANCIK: 0

SALON: Trabzon Çarşıbaşı.

İSKOFYASPOR: Ceren, Şerife, Belinay, Havvanur, Havva, Damla, Nur, Çağla, Eda, Cansu, Buse, Kader, Emel, İzel.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Aze, Nazlıcan, İlayda, .Yaren, Azranur, Hayat, İlsu, Gizem, Beyzanur, Neriman.

SETLER: 25-8, 25-11, 25-15.