Osmancık Belediyesi suya yine zam yapmadı

Ayrıca Osmancık Belediyesi; pandemi sürecinde de her haneye 20 ton suyu ücretsiz vermişti.

Osmancık Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında belediye gelirlerine yönelik tarifeler görüşüldü. Osmancık Belediye Meclisi, 2019 yılından beri zam yapılmayan suya 2022 yılında da zam yapmama kararı aldı. Karar meclisten tüm üyelerin oybirliğiyle geçerek yürürlüğe girdi.

GELGÖR: “HER ZAMAN HALKIN YANINDAYIZ”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’de suyu en ucuz Osmancık halkının kullandığını söyledi.

Üretken belediyecilik farkını her alanda vatandaşlara yansıttıklarını belirten Başkan Gelgör “Biz Üretken Belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Üretken Belediyecilik her zaman halkının yanında olmaktır. 2019 yılında göreve başladığımızda ilk icraatımız suya yüzde 25 indirim yapmak olmuştu. 2020 yılında da, 2021 yılında da suya zam yapmadık. Yine 2022 yılında da suya zam yapmıyoruz. Türkiye’de en ucuz içme suyu hizmeti veren belediye olmaya kararlıyız. Kararı oy birliğiyle alan meclisimize teşekkür ediyorum” dedi

(Volkan SINAYUÇ)