Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100278
ALTIN
277.723
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0125
EURO
6.2838

Osmancık Belediyesi Pirinç Festivali’ne hazırlanıyor

Çorum’un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Pirinç Festivali 27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Osmancık Belediyesi Pirinç Festivali’ne hazırlanıyor

Çorum’un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Pirinç Festivali 27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 23:58
Osmancık Belediyesi Pirinç Festivali’ne hazırlanıyor

Çorum’un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Pirinç Festivali 27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bu yıl pirinç festivalinde ilk defa sportif ve kültürel etkinliklere yer vereceklerini belirterek, Osmancık tarihinin en büyük festivaline hazırlandıklarını söyledi.

En son 2014 yılında düzenlenen Pirinç Festivalini tekrar canlandıracaklarını kaydeden Gelgör “Osmancık Pirinç Festivalinin 5 yıllık bir aradan sonra tekrar hayata geçiriyoruz. Bu sene Osmancık tarihinin en güzel festivalini gerçekleştireceğiz. Festival komitemiz düzenlenecek etkinlikler konusunda uzun süredir çalışıyor” dedi.

Festivalde halkın çok sevdiği güreş müsabakaları ve at yarışlarına önem vereceklerini dile getiren Gelgör, “Bölgenin en büyük başpehlivanlık güreş organizasyonunu ilçemizde gerçekleştireceğiz. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile birlikte ulusal çapta bir at yarışı düzenleyeceğiz. Ayrıca ilçemizde ilk defa düzenlenecek etkinliklerimiz olacak. Gençlerimizin çok ilgi gösterdiği motorkros, off-road ve tuning-fest gibi etkinliklerimiz olacak. Bisiklet yarışları ve çocuk festivalimiz olacak. Ayrıca sevilen sanatçılar konser ile festivalimize renk katacak. Hedefimiz Osmancık’ın Pirinç Festivalini marka haline getirmek. Pirin. Festivalinin İlçemizi gerçek anlamda tanıtan geleneksel bir festivale dönüşmesini istiyoruz” diye konuştu.

Osmancık Pirinç Festivalinden önce ilçede uzun yıllar panayır düzenlendiğini anımsatan Gelgör, eski panayır geleneğini de festival kapsamında canlandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. (İHA)

İlgili Haberler
Çevrim’den “Osmancık Uluslararası Barış Festivali” önerisi
Çevrim’den “Osmancık Uluslararası Barış Festivali” önerisi
Elinden vuruldu
Elinden vuruldu
İnşaattan düşen kişi yaralandı
İnşaattan düşen kişi yaralandı
Otomobil devrildi
Otomobil devrildi
ÇORDEF yönetiminden Başkan Gelgör'e kutlama
ÇORDEF yönetiminden Başkan Gelgör'e kutlama
Düşerek yaralandı
Düşerek yaralandı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim