Osmancık'a Kent Meydanı

Osmancık Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Fatih Ergün, düzenlediği basın toplantısında belediyenin hizmet binasının, kültür merkezi de dahil olmak üzere yakın zamanda yıkılarak yerine Kent Meydanı yapılacağını söyledi.

Kent Meydanı projesinin çalışma sürecinin başladığını belirten Fatih Ergün, Osmancık’tan başka dertleri olmadığını belirterek; “İyi bir belediyecilik adına yılbaşına kadar Kent Park’ın oraya belediyemizi taşıyıp, şu an bulunduğumuz belediye hizmet binasının kapladığı alana, kültür merkezide dahil yıkıp buraya büyük bir Kent Meydanı yapmak istiyoruz. Bu süreç başladı ve bu büyük bir hizmettir. Yeşili şehrin dışında değil şehrin içinde hayal ettiklerini belirten Ergün “Her insanın şehrin dışına gidecek imkanı olmayabilir. Yeşili insanların ayağına getirmek gerektiğine inanıyorum” dedi.

Fatih Ergün, belediye binasının yıkım tarihini ve yapılacak diğer önemli projeleri yakın zamanda Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün açıklayacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)