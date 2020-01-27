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OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) ilçeye bağlı köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve ayakkabı ile mont yardımı yaptı. Federasyon 4 engelliye de tekerlekli sandalye ulaştırdı. 

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) ilçeye bağlı köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve ayakkabı ile mont yardımı yaptı. Federasyon 4 engelliye de tekerlekli sandalye ulaştırdı. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:50
OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Merkezi İstanbul’da bulunan Osmancık Dernekler Federasyonuna üye dernekler arasında düzenledikleri yardım kampanyası ile köy çocuklarının ve engelli vatandaşların yüzünü güldürdü. İstanbul’dan temin edilen 300 bot ve ayakkabı ile 300 mont ve 4 tekerlekli sandalye Osmancık Belediyesinin desteği ile ilçeye bağlı köylerdeki çocuklara ulaştırıldı. 
Belediye yetkilileri ile birlikte köyleri ziyaret den OSDEF Başkanı Oğuzhan Er ve yönetim kurulu üyeleri çocuklarla tanışarak birlikte vakit geçirdi. OSDEF yetkilileri çocuklar için getirdikleri hediyeleri takdim etti. 
OSDEF Başkanı Oğuzhan Er, ilçenin derneklerinin bir araya geldiği OSDEF’in eğitim, kültür, sanat, spor yardımlaşma ve dayanışma gibi birçok alanda faaliyet göstermeyi amaçladığını belirtti. 
İstanbul’daki hemşehri faaliyetlerinin yanı sıra Osmancık ilçesinde de çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Oğuzhan Er, “Federasyonumuz kurulduğu günden beri bir dizi faaliyette bulundu. Faaliyetlerimizi genellikle İstanbul ve Osmancık ilçemiz olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Son olarak Osmancık ilçemizde özellikle köylerde yaşayan çocuklarımız için bir yardımlaşma faaliyeti gerçekleştirdik. Bu kış günlerinde hem çocuklarımızı ısıtalım hem de onların mutluluğu ile içimizi ısıtalım istedik. Bu çalışmada bize destek veren başta hayırseverlerimiz olmak üzere Osmancık Belediyesine de teşekkürlerimizi sunarız.” dedi. 

(İHA)

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