OSDEF üyeleri Osmancık’ta toplandı

Merkezi İstanbul’da bulunan Osmancık Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Osmancık’ta birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısı gerçekleştirdi. Gemici Tabiat Park’ta gerçekleştirilen toplantıya Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Tüm Osmancıklılar Birliği Başkanı Faruk Ağaçbacak’ta katıldı.

OSDEF Yönetim Kurulu üyelerinden Şeri Yedek, Ayhan Arslanbaş ve Recep Karataş katılımcı dernek başkanlarına ve davetlilere federasyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek istişarede bulundu.

Türkiye genelindeki Osmancıklı dernekleri bir çatı altında toplayan OSDEF’in kuruluş amacından da bahsedildiği görüşmede Çorum Sportif Havacılık Derneği Başkanı Ali Karınlıoğlu, yamaç paraşütü sıv eğitimi için Osmancık’ın ve bölgenin Fethiye ile eş değer özelliklere sahip olduğunu, sporcularının en çok tercih ettiği hava sporları merkezi olmaya aday olduğunu ifade ederek bunun dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tüm dernek başkanlarını dinleyerek, isteklerin ve projelerin destekleneceğini ifade etti.