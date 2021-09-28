Okulları ziyaret etti, talepleri dinledi

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Ömer Derindere Fen Lisesi'ni ve Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ile birlikte Ömer Derindere Fen Lisesi'ni ve Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Akpay, okulların mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Osmancık Kaymakamı Akpay, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi, derslerinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)

