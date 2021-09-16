Muhtarları dinlediler

Her mahalleye eşit hizmet götürmek için ihtiyaçlara yönelik muhtarlarla yapılan istişare toplantısında Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Işık ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

Başkan Gelgör ve beraberindekiler muhtarların taleplerini dinleyerek, eşit hizmet için mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulunarak öncelikleri belirlediler. Başkan Gelgör, toplantıya katılanlara ve muhtarlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

