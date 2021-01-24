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Milletvekili Kaya, Osmancık OSB'de incelemede bulundu

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Organize Sanayi Bölge'sinde incelemelerde bulundu. 

Osmancık 24.01.2021, 20:31 25.01.2021, 13:39
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Milletvekili Kaya, Osmancık OSB'de incelemede bulundu

Milletvekili Kaya, Osmancık ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, Yağsiyen Köyü Hamitler Mevkiinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde bir dizi incelemelerde bulundu. OSB’de faaliyet göstermeye başlayacak olan işletmeleri ziyaret eden Milletvekili Kaya, burada yatırımcılar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. 
Oğuzhan Kaya, OSB ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Osmancık Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika inşaatlarını ziyaret ettik, yatırımcılarımız ile bir araya gelerek, yatırımcılarımıza teşekkür ettik. Onların taleplerini dinledik. Gayemiz daha fazla iş, daha fazla aş” ifadelerini kullandı. 

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