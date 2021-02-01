Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Osmancık ilçesi Yeni Mahalle’de bir apartmanın balkon camında sıkışan güvercinin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartman dairesinde kimsenin olmadığını öğrenince itfaiye araçının merdiveni uzatarak güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan güvercin itfaiye personeli tarafından doğaya salındı.