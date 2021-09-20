Kodek, Osmancık’ta incelemelerde bulundu

Okul ve kurumların salgın dolayısıyla almış oldukları tedbirleri yerinde incelemek ve idarecilerden bilgi almak amacıyla Osmancık’ı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ziyaretinde Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu, İnönü Zaferi İlkokulu, Osmangazi İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmancık Bilim ve Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu.

Öğretmen, öğrenci ve tüm eğitim paydaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamamak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Kodek okul yönetimlerimden bilgi alarak alınan tedbirleri yerinde inceledi.

(Haber Merkezi)

