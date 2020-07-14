Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti
Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde büyükbaş hayvana ait leş vatandaşların tepsini çekiyor.
Osmancık 14.07.2020, 15:53
45
Osmancık ilçesinde son iki gündür ırmaktan hoş olmayan kokular gelmeye başladı. Vatandaşlar kokunun ırmak içinde bulunan büyükbaş hayvan leşinden geldiğini gördü. Osmancık’a gezmek amacıyla geldiğini belirten bir vatandaş “Irmakta Koyun Baba Köprüsü ile Yeni köprü arasında suyun içinde büyük bir hayvana ait bir leş var, etrafa kötü koku yayıyor. Aynı zamanda da görüntü kirliğine neden oluyor. Biz gezme amacıyla ilçeye geldik, bu kokuya ve görüntüye dayanamadık. İlçe halkı nasıl dayanıyor” diyerek neden öldüğü ve kimin tarafından atıldığı bilinmeyen hayvan leşinin ırmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
|İmsak
|03:22
|Güneş
|05:15
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|22:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24