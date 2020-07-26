Kırmızıda duramadı iki otomobile çarptı

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında duramayan kamyonet önündeki iki otomobile çarptı. Kaza Samsun-İstanbul D-100 karayolu Çorum yolu ışıklı kavşakta meydana geldi.

Samsun yönünden İstanbul yönüne giden B.K. yönetimindeki otomobil ile bir başka otomobil kırmızı ışıkta peş peşe durdu. Aynı yöne giden Y.Ö. yönetimindeki plakalı kamyon sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle duramayarak önce B.K., kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle harekete geçen otomobil de önündeki diğer otomobile çarptı. Araçta bulunan ise N.A. yaralandı. Yaralı N.A. kaza yerine gelen Ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili ve kaza yerinden ayrılan araçla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

(Mustafa ULUSOY)