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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık’ta toprağa verildi

Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Avcı motosikletiyle görevden evine giderken korkuluklara çarparak vefat etti. Avcı, bugün baba ocağı Çorum’un Osmancık ilçesi Başpınar köyünde toprağa verildi. 

Osmancık 11.10.2020, 19:09
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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık’ta toprağa verildi

Uzman Çavuş Murat Avcı, Trabzon'da motosikletiyle görevden evine giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Avcı, bugün baba ocağı olan Çorum’un Osmancık ilçesi Başpınar köyüne getirildi. Uzman Çavuş Avcı’nın (28) naaşı gözyaşları ile karşılandı. Baba ocağında helallik alınmasının ardından Başpınar Köyü Ulucami’ne getirilen Avcı’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. 

Oğlunu asker selamı vererek uğurladı 
Baba İbrahim, anne Selime ve iki kız kardeşi gözyaşları içerisinde Avcı’nın tabutuna sarılırken anne Selime Avcı oğlunu asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı. Uzman Çavuş Murat Avcı’nın naaşına sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı baba İbrahim Avcı’ya ilçe kaymakamı Ayhan Akpay tarafından teslim edildi. 

Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar ve köy halkı katıldı. 

Kaynak: (İHA)
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