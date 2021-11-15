Kaymakam Akpay’dan çeltik üreticisine ziyaret

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde çeltik hasadı sürüyor.

İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay da beraberinde İlçe Tarım Orman Müdürü Sait Ekici, Osmancık Ziraat Odası Muhasip Üyesi Ramazan Cankara, Çeltik Üretici Komisyon Üyesi ve aynı zamanda Osmancık Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Karaçay ve Osmancık Ziraat Odası Genel Sekreteri Recep Şimşek ile birlikte Güvercinlik Köyü'nde yapılan çeltik hasadına katılarak üreticiler ve Muhtar Metin Ahukuş ile görüştü.

Çiftçilerden çeltik hasadı ile ilgili bilgi alan Kaymakam Ayhan Akpay, 2021 yılı çeltik sezonunun çiftçiler için bereketli olması temennisinde bulundu.

(Uğur GÖRKEM)

