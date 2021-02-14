Kaymakam Akpay, kan bağışında bulundu

Gerekli sağlık kontrollerinin ve karşılıklı bilgilendirilmelerin yapılmasının ardından kan bağışında bulunan kaymakam Akpay, katkıda bulunan vatandaşlara ve Kızılay Kan Bağışı Merkezi çalışanlarına da teşekkür etti.

Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe’de, “Kan bağışına destek veren İlçe Kaymakamımız Ayhan Akpay'a teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.