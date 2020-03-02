Kavşakta yine kaza

Kaza önceki gün Osmancık Yeni Mahalle, Namık Kemal Caddesi ile Cezaevi Sokağın birleştiği kavşakta meydana geldi. İki otomobil kavşağa geldiklerinde sürücülerin tedbirsizliği ve dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı.
Kazayla karışan otomobilin kadın sürücüsü korkudan rahatsızlık geçirince olay yerine tedbir amaçlı ambulans çağrıldı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken yaralanan olmaması tek teselli kaynağı oldu. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri kontrolü sağladılar. Kaza yapan araçlar kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.
(Mustafa ULUSOY)