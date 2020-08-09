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Kaçak avcı operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak av yapan 5 kişi yakalandı. 

Osmancık 09.08.2020, 15:55
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Kaçak avcı operasyonu

Av Koruma Kontrol ekipleri il genelinde kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 
Son olarak ilçeye bağlı İnal Köyü mevkiinde 5 şahsın kaçak olarak av yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine içinde 5 kişinin bulunduğu araç Osmancık Kara Avcılar Derneği ve Milli Parklar Orman Muhafaza memurları tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet tüfek 5 adet fişek ve avlanan tavşanlar bulundu.

Kaynak: (İHA)
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