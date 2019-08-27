İnşaattan düşen kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde olay Osmancık’ın Akören Köyü’nde meydana geldi.

Köyde ikamet eden 67 yaşındaki A.Y isimli yaşlı adam inşaatta çalıştığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yaklaşık (3) metre yükseklikten aşağı düşmesi sonucu hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı.

Yaralı Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)