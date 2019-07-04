Hortum ortalığı birbirine kattı

Kızılırmak Mahallesi Sultan Hamid Caddesi’nde öğle saatlerinde aniden çıkan hortum, caddeye poşet ve çöpleri atarken, Kızılırmak sahili Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ndaki esnafın sandalye ve masalarını birbirine kattı. Yaklaşık 3-5 dakika etkili olan hortumda ilçede panik yaşanırken, çay bahçesinde oturan vatandaşlar zor durumda kaldı.

Hortumu gören bir kahvehaneci, “Hortum aniden batı taraftan geldi. Masa ve sandalyelerimizi birbirine kattı. Şemsiyeleri havada uçurup gördünüz gibi Kızlırmak kenarındaki demir bariyerlere sıkıştırdı. Allah yardım etsin bize, daha beterinden korusun” dedi.

Başka bir vatandaş da “Hortum aniden arka taraftan geldi. Çok korktuk” diye konuştu.

(Mustafa ULUSOY)